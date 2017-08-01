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عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 18:23 عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك
عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1438 هجرية، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم

''شوف تيفي''+''و م ع''


بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1438 هجرية، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 665 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

'' بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية تفضل الملك فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 665 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 563 سجينا موزعين على النحو التالي:

 

- العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة 05 سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 538 سجينا

- تحويل السجن المؤبد الى السجن المحدد لفائدة 20 سجينا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 102 شخصا موزعين كالتالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 17 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 08 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة شخص واحد

- العفو من الغرامة لفائدة 76 شخصا

المجموع العام: 665

 

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