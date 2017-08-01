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المغاربة كاعين نهار قبل عيد الكبير..وها شنو واقع في السواق

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 18:17 المغاربة كاعين نهار قبل عيد الكبير..وها شنو واقع في السواق | حوادث و حقوق
المغاربة كاعين نهار قبل عيد الكبير..وها شنو واقع في السواق
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بالعديد من الشكايات من مواطنين، تفاجئوا من الزيادة الكبيرة في أسعار أضاحي العيد يوم واحد قبل ''العيد الكبير''.


"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الخميس، بالعديد من الشكايات من مواطنين، تفاجئوا من الزيادة الكبيرة في أسعار أضاحي العيد يوم واحد قبل "العيد الكبير".

ومباشرة بعد توصل "شوف تيفي" بهذه الشكاية، حلت بـ "رحبة سيدي مومن" بالبيضاء، وتبين لها بالفعل أن أسعار الأضاحي ارتفعت بشكل صاروخي في اليوم الأخير لبيع الأكباش، وقد أكد العديد من المواطنين أن الزيادة المسجلة تراوحت ما بين 400 و 500 درهم.

ومن جهة أخرى، كشف "كسابة" و"شناقة" على أن الضرائب المفروضة عليهم وبيعهم بأسعار منخفضة خلال الأيام الأولى للبيع، تسببت لهم في خسارة مادية كبيرة، وهو ما جعلهم يسارعون إلى الزيادة في الأسعار خلال اليوم الأخير.

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