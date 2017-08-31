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بالصورة.. شوفو الحولي إلي شرا حسن المغربي من مزاب واش هو أكبر حولي؟

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 18:04 بالصورة.. شوفو الحولي إلي شرا حسن المغربي من مزاب واش هو أكبر حولي؟ | ثقافة و فنون
بالصورة.. شوفو الحولي إلي شرا حسن المغربي من مزاب واش هو أكبر حولي؟
توصلت شوف تيفي صباح هذا اليوم الخميس بصورة حصرية للفنان المغربي حسن المغربي وهو يلتقط صورة مع كبش كبير اقتناه من مدينة إبن أحمد''مزاب'' بمناسبة عيد الأضحى.


شوف تيفي:ماريا جعدود

توصلت شوف تيفي صباح هذا اليوم الخميس بصورة حصرية للفنان المغربي حسن المغربي وهو يلتقط صورة مع كبش كبير اقتناه من مدينة إبن أحمد"مزاب" بمناسبة عيد الأضحى.

وظهر حسن في الصورة وهو يمسك بخروفه من رأسه حيث أرفق الصورة بابتسامة كبيرة تعبيرا منه عن فرحته بعيد الأضحى وأيضا مشاركته الصورة رفقة معجبيه ووضع المغربي أيضا في عنق الخروف سلسلته من باب المزحة.

يذكر أن الفنان حسن المغربي أطلق مؤخرا أغنية جديدة تحت عنوان "إسمع" والتي قام بتصويرها في إحدى البوادي المغربية حيث حققت نجاحا كبيرا في الأيام القليلة من إصدارها.

 

 

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شوف تيفيحسن المغربيخروف العيدمزابإسمعالبوادي المغربية.

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