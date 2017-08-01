خطيب عرفات يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده ﻿

قال الشيخ سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، إن من أوجه التقرب إلى الله الدعاءَ لولي الأمر.

"شوف تيفي"

قال الشيخ سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، إن من أوجه التقرب إلى الله الدعاءَ لولي الأمر.



في ذات الوقت دعا الشثري في خطبة عرفات، حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده حسب ما تداولته وسائل الإعلام الدولية خلال البث المباشر لشعائر يوم عرفة.

هذا ويواصل نحو مليوني حاج الوقوف في صعيد عرفات ، حيث أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصرا، وسينفرون إلى مزدلفة بعيد غروب شمس اليوم الخميس، حيث سيجمعون الجمرات لبدء رميها يوم غد الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك.