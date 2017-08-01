 خطيب عرفات يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

برقية إلى الملك محمد السادس من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | بوليتيك

برقية إلى الملك محمد السادس من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

المغاربة كاعين نهار قبل عيد الكبير..وها شنو واقع في السواق | حوادث و حقوق

المغاربة كاعين نهار قبل عيد الكبير..وها شنو واقع في السواق

بالصورة.. شوفو الحولي إلي شرا حسن المغربي من مزاب واش هو أكبر حولي؟ | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو الحولي إلي شرا حسن المغربي من مزاب واش هو أكبر حولي؟

خطيب عرفات يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده | دولي

خطيب عرفات يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده

هذه حقيقة زواج الممثلة الشهيرة رجاء الجداوي بشاب يصغرها عشرات السنين | ثقافة و فنون

هذه حقيقة زواج الممثلة الشهيرة رجاء الجداوي بشاب يصغرها عشرات السنين

ارتفاع صاروخي مفاجيء في أثمان الأكباش ليلة عيد الأضحى | بووز

ارتفاع صاروخي مفاجيء في أثمان ''الأكباش'' ليلة عيد الأضحى

خطير وبالفيديو.. شوفو الحكرة قبل يوم من العيد الكبير: فيديو يهز المغاربة..شفار بكازا هاز جنوية وكيكريسي في شيباني بدا كيبكي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. شوفو الحكرة قبل يوم من العيد الكبير: فيديو يهز المغاربة..شفار بكازا هاز جنوية

علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) .. | مجتمع

علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) ..

''رعاة'' سياسة الريع

خطيب عرفات يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 18:03 خطيب عرفات يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده | دولي
خطيب عرفات يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده
قال الشيخ سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، إن من أوجه التقرب إلى الله الدعاءَ لولي الأمر.

"شوف تيفي"

قال الشيخ سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، إن من أوجه التقرب إلى الله الدعاءَ لولي الأمر.


في ذات الوقت دعا الشثري في خطبة عرفات، حجاج بيت الله الحرام للتقرب إلى الله بالدعاء للملك السعودي وولي عهده حسب ما تداولته وسائل الإعلام الدولية خلال البث المباشر لشعائر يوم عرفة.

هذا ويواصل نحو مليوني حاج الوقوف في صعيد عرفات ، حيث أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصرا، وسينفرون إلى مزدلفة بعيد غروب شمس اليوم الخميس، حيث سيجمعون الجمرات لبدء رميها يوم غد الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي عرفات بيت الله الحرام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد مرور حوالي نصف قرن ... المصريون يفاجأون أن أم كلثوم كانت متزوجة سرا ولها 3 ابناء وبنت مصابة بمرض غريب | دولي

بعد مرور حوالي نصف قرن ... المصريون يفاجأون أن أم كلثوم كانت متزوجة سرا ولها 3 ابناء وبنت مصابة بمرض غريب

عاجل..عملية طعن بالسويد..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل..عملية طعن بالسويد..وهذه هي التفاصيل

عاجل:وفاة ممثل عالمي | دولي

عاجل:وفاة ممثل عالمي

بالفيديو..تغيير كسوة الكعبة المشرفة يوم عرفة | دولي

بالفيديو..تغيير كسوة الكعبة المشرفة يوم عرفة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ابتسام تسكت تعترف: نعم كنت شفارة منين كنت صغيرة | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

ابتسام تسكت تعترف: نعم كنت'' شفارة'' منين كنت صغيرة

ارتفاع صاروخي مفاجيء في أثمان الأكباش ليلة عيد الأضحى | خارج البلاطو

ارتفاع صاروخي مفاجيء في أثمان ''الأكباش'' ليلة عيد الأضحى

بالفيديو...العيالات حتى هما ممكن يذبحوا الحولي (وها الدليل: شوفو شنو تيقول الدين) | بــووز

بالفيديو...العيالات حتى هما ممكن يذبحوا الحولي (وها الدليل: شوفو شنو تيقول الدين)

بالفيديو...واش ممكن المرأة تذبح الحولي ديال العيد ( أجوبة العيالات كانت قوية ) | بــووز

بالفيديو...واش ممكن المرأة تذبح الحولي ديال العيد ( أجوبة العيالات كانت قوية )

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

برقية إلى الملك محمد السادس من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | بوليتيك
منذ 39 دقيقة

برقية إلى الملك محمد السادس من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

المغاربة كاعين نهار قبل عيد الكبير..وها شنو واقع في السواق | حوادث و حقوق

المغاربة كاعين نهار قبل عيد الكبير..وها شنو واقع في السواق

بالصورة.. شوفو الحولي إلي شرا حسن المغربي من مزاب واش هو أكبر حولي؟ | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو الحولي إلي شرا حسن المغربي من مزاب واش هو أكبر حولي؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.