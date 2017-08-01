خطير وبالفيديو.. شوفو الحكرة قبل يوم من العيد الكبير: فيديو يهز المغاربة..شفار بكازا هاز جنوية وكيكريسي في شيباني بدا كيبكي ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، ظهر خلاله لص وهو يسرق ويعتدي على مواطن مسن بدون شفقة أو رحمة.

"شوف تيفي"



نشرت صفحة فايسبوكية يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، ظهر خلاله لص وهو يسرق ويعتدي على مواطن مسن بدون شفقة أو رحمة.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثون ثانية، الضحية وهو يذرف الدموع، ويطالب اللص بالتوقف عن الاعتداء عليه إلا أن هذا الأخير، رفض الاستجابة له وسرق منه بالقوة مبلغا ماليا تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصول هذه الجريمة البشعة، وقعت خلال الأسبوع الجاري بمنطقة درب سلطان وبالتحديد بشارع 2 مارس، حيث قام لص في عقده الثاني، باعتراض سبيل مواطن، وسرق ما بحوزته تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بفتح تحقيق فوري ومستعجل لإيقاف هذا "اللص الخطير"، حتى لا يَسقط ضحايا آخرون بين يديه، يتعرضون بدورهم للضرب وللإهانة بطريقة مشابهة لما وقع للضحية الظاهر بالفيديو.