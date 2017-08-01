علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) .. ﻿

في تفاصيل جديدة بخصوص قرار المديرية العامة للأمن الوطني بنقل الشرطية الشهيرة ''نزهة'' الملقبة بـ ''البوكوصة'' من مدينة فاس إلى مدينة برشيد، كشف مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن شرطية بمدينة فاس، غامرها الشك في





"شوف تيفي"



في تفاصيل جديدة بخصوص قرار المديرية العامة للأمن الوطني بنقل الشرطية الشهيرة "نزهة" الملقبة بـ "البوكوصة" من مدينة فاس إلى مدينة برشيد، كشف مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن شرطية بمدينة فاس، غامرها الشك في وجود علاقة عاطفية بين زوجها "ضابط ممتاز" والشرطية الشهيرة "البوكوصة" أفضى إلى نقاش حاد بين الزوجين ، أسفر عن مطالبة الزوجة ، بفتح بحث إداري، لمعرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين زوجها و الشرطية "نزهة" .



وهو ما استجابت له المديرية العامة للأمن الوطني ، وبعد البحث تبين فعلا وجود علاقة بين الشرطية "البوكوصة" والضابط الممتاز، .



وأضاف ذات المصدر أن الشرطية "البوكوصة"، تم تنقيلها أمس الأربعاء إلى مدينة برشيد، في حين تم نقل الضابط الممتاز إلى منطقة أمنية أخرى بمدينة فاس.



