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وفاة واحد من كبار الصحفيين بالمغرب قبل عيد الأضحى بيوم

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 17:04 وفاة واحد من كبار الصحفيين بالمغرب قبل عيد الأضحى بيوم | صحافة
وفاة واحد من كبار الصحفيين بالمغرب قبل عيد الأضحى بيوم
ﺃﻋﻠﻦ يومه الخميس الصحفي مصطفى الفن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي خبر ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ عمر الأنواري بمصحة خاصة بالرباط بعد معاناة طويلة مع المرض .

شوف تيفي

ﺃﻋﻠﻦ يومه الخميس الصحفي مصطفى الفن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي خبر ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ عمر الأنواري بمصحة خاصة بالرباط بعد معاناة طويلة مع المرض .

ونشر " الفن" صورة للفقيد أرفقها بتدوينة يقول فيها:" غادر، دنيانا هذه، قبل قليل، واحد من كبار الصحافيين الذين ارتبطت أسماؤهم بالعطاء الوافر لهذه المهنة دون أن تعطيهم أي شيء .. ونقصد هنا السي عمر الأنواري الذي اشتغل في الكثير من المنابر الصحفية داخل الوطن وخارجه".

وأضاف في نفس التدوينة :" الراحل الأنواري معروف أيضا برصانة تحاليله في الشأن الرياضي وكتاباته باللغتين العربية والفرنسية... السي عمر الأنواري لفظ أنفاسه الأخيرة بمصحة خاصة بالرباط بعد معاناة طويلة مع المرض والتشرد. ...رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون."

ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻃﺎقم قناة "شوف تيفي" الى العائلة الفقيد بأصدق المؤاساة وأخلص التعازي القلبية سائلين المولى القدير ان يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان والبقاء لله.

 

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وفاة صحافي عمر الأنواري مرض شوف تيفي

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