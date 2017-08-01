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فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 16:56 فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو | مجتمع
فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، تم تصويره من داخل قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط، يظهر الحالة الكارثية للمراحيض المخصصة للنساء الحاملات.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، تم تصويره من داخل قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط، يظهر الحالة الكارثية للمراحيض المخصصة للنساء الحاملات.

وحسب صاحبة الفيديو في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الخميس، فإن شقيقتها كانت ضحية لهذه المراحيض التي قد تكون سببا في إصابتها بتعفن في بطنها بعد يومين من وضعها لمولودها، معبرة عن غضبها الشديد من التسيب الواقع داخل المستشفى.

وأضافت المتحدثة أن النساء المتواجدات بالقسم المذكور، يعشن الجحيم خلال وضعهن لمواليدهن، بسبب قلة اهتمام الطاقم الطبي المشرف عليهن.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المواليد قسم الولادة مستشفى السويسي

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