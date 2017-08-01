 الحكومة تحاول المصالحة مع المقاولات ورجال الأعمال وتعد بتبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنات والمواطنين. ﻿
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الحكومة تحاول المصالحة مع المقاولات ورجال الأعمال وتعد بتبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنات والمواطنين.

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 16:45 الحكومة تحاول المصالحة مع المقاولات ورجال الأعمال وتعد بتبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنات والمواطنين. | بوليتيك
الحكومة تحاول المصالحة مع المقاولات ورجال الأعمال وتعد بتبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنات والمواطنين.
انعقد صبيحة يومه الخميس 31 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة، و خصص الإجتماع للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول


"شوف تيفي"

انعقد صبيحة يومه الخميس 31 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة، و خصص الإجتماع للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول السياسة الافريقية للملك محمد السادس والتدابير المتخذة لمواكبتها، مع التعيين في مناصب عليا حسب بلاغ صحفي توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منه .

وبعدما بارك "العثماني" للملك هذه الأيام المباركة ، أشار الى أن جدول أعمال دورة المجلس الحكومي الذي ضم أمورا مهمة تتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكذا بالمرسوم الذي تحدث عنه أعضاء الحكومة وكذا وسائل الإعلام وينتظر كثيرا، وهو المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال.


وأكد رئيس الحكومة إلى أنه بموجب المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات، أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين.

في ذات الوقت أكد في ختام كلمته على أن الحكومة ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع القادمة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين.


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