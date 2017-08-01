بالفيديو .. داعية مغربي يجوز للمرأة ذبح الأضحية بيدها وفي عهد النبي ذبحت امرأة شاة بحجر فقال لهم ''كلوها'' وهذه التفاصيل ﻿

أجاز الشيخ ''عبد الرحمان البوكيلي'' للمرأة أن تقوم بذبح الأضحية، ولم ير في ذلك مانعا من الناحية الشرعية، وصرح البوكيلي في مكالمة هاتفية لقناة ''شوف تيفي'' أنه لا بأس بذلك .

''شوف تيفي''

أجاز الشيخ ''عبد الرحمان البوكيلي'' للمرأة أن تقوم بذبح الأضحية، ولم ير في ذلك مانعا من الناحية الشرعية، وصرح البوكيلي في مكالمة هاتفية لقناة ''شوف تيفي'' أنه لا بأس بذلك .

وقال ''البوكيلي '' الخطيب والواعض، أنه لم يرد نص شرعي يستثني المرأة من هذه العبادة وذبح الأضحية بيدها ، وأقر أن جمهور العلماء يجيزون ذلك ، وأن المالكية كذلك إذا كانت المرأة عاقلة مكلفة عارفة بشروط الذبح.

واستدل أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ''كلوها ''.