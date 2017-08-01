هذه هي مواعيد ترامواي الرباط-سلا بمناسبة عيد الأضحى ﻿

اعتمدت شركة ''ترانس-ديف''، التي تتولى استغلال ترامواي الرباط-سلا، مواقيت عمل خاصة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى (فاتح شتنبر).

''شوف تيفي''

اعتمدت شركة ''ترانس-ديف''، التي تتولى استغلال ترامواي الرباط-سلا، مواقيت عمل خاصة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى (فاتح شتنبر).

وأوضح بلاغ للشركة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، أن وتيرة مرور الترامواي على الخط الأول ستكون في حدود 45 دقيقة من خلال عربتين من السادسة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، وفي حدود 20 دقيقة عبر خمس عربات من الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة المرور على الخط الثاني ستكون في حدود 45 دقيقة من خلال عربتين من السادسة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، وفي حدود 20 دقيقة عبر خمس عربات من الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء.

أما بالنسبة لليوم الثاني من عيد الأضحى فإن ''ترانس-ديف''ستطبق نفس المواقيت المعتمدة خلال أيام الأحد والعطل.