 هذه هي مواعيد ترامواي الرباط-سلا بمناسبة عيد الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) .. | مجتمع

علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) ..

وفاة واحد من كبار الصحفيين بالمغرب قبل عيد الأضحى بيوم | صحافة

وفاة واحد من كبار الصحفيين بالمغرب قبل عيد الأضحى بيوم

فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو | مجتمع

فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو

الحجاج المغاربة يدعون مع الملك محمد السادس بصعيد عرفات | مجتمع

الحجاج المغاربة يدعون مع الملك محمد السادس بصعيد عرفات

الحكومة تحاول المصالحة مع المقاولات ورجال الأعمال وتعد بتبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنات والمواطنين. | بوليتيك

الحكومة تحاول المصالحة مع المقاولات ورجال الأعمال وتعد بتبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنات

المحكمة الدستورية ترفض طعن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدائرة المحمدية | بوليتيك

المحكمة الدستورية ترفض طعن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدائرة المحمدية

بالفيديو .. داعية مغربي يجوز للمرأة ذبح الأضحية بيدها وفي عهد النبي ذبحت امرأة شاة بحجر فقال لهم كلوها وهذه التفاصيل | مجتمع

بالفيديو .. داعية مغربي يجوز للمرأة ذبح الأضحية بيدها وفي عهد النبي ذبحت امرأة شاة بحجر فقال لهم

هذه هي مواعيد ترامواي الرباط-سلا بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع

هذه هي مواعيد ترامواي الرباط-سلا بمناسبة عيد الأضحى

بالفيديو...العيالات حتى هما ممكن يذبحوا الحولي (وها الدليل: شوفو شنو تيقول الدين) | بووز

بالفيديو...العيالات حتى هما ممكن يذبحوا الحولي (وها الدليل: شوفو شنو تيقول الدين)

''رعاة'' سياسة الريع

هذه هي مواعيد ترامواي الرباط-سلا بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 16:02 هذه هي مواعيد ترامواي الرباط-سلا بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع
هذه هي مواعيد ترامواي الرباط-سلا بمناسبة عيد الأضحى
اعتمدت شركة ''ترانس-ديف''، التي تتولى استغلال ترامواي الرباط-سلا، مواقيت عمل خاصة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى (فاتح شتنبر).

''شوف تيفي''

اعتمدت شركة ''ترانس-ديف''، التي تتولى استغلال ترامواي الرباط-سلا، مواقيت عمل خاصة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى (فاتح شتنبر).

وأوضح بلاغ للشركة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، أن وتيرة مرور الترامواي على الخط الأول ستكون في حدود 45 دقيقة من خلال عربتين من السادسة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، وفي حدود 20 دقيقة عبر خمس عربات من الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة المرور على الخط الثاني ستكون في حدود 45 دقيقة من خلال عربتين من السادسة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، وفي حدود 20 دقيقة عبر خمس عربات من الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء.

أما بالنسبة لليوم الثاني من عيد الأضحى فإن ''ترانس-ديف''ستطبق نفس المواقيت المعتمدة خلال أيام الأحد والعطل.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شركة ترانس ديف عيد الأضحى الرباط سلا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) .. | مجتمع

علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) ..

فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو | مجتمع

فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو

الحجاج المغاربة يدعون مع الملك محمد السادس بصعيد عرفات | مجتمع

الحجاج المغاربة يدعون مع الملك محمد السادس بصعيد عرفات

بالفيديو .. داعية مغربي يجوز للمرأة ذبح الأضحية بيدها وفي عهد النبي ذبحت امرأة شاة بحجر فقال لهم كلوها وهذه التفاصيل | مجتمع

بالفيديو .. داعية مغربي يجوز للمرأة ذبح الأضحية بيدها وفي عهد النبي ذبحت امرأة شاة بحجر فقال لهم ''كلوها'' وهذه التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...العيالات حتى هما ممكن يذبحوا الحولي (وها الدليل: شوفو شنو تيقول الدين) | بــووز
منذ 30 دقيقة

بالفيديو...العيالات حتى هما ممكن يذبحوا الحولي (وها الدليل: شوفو شنو تيقول الدين)

بالفيديو...واش ممكن المرأة تذبح الحولي ديال العيد ( أجوبة العيالات كانت قوية ) | بــووز

بالفيديو...واش ممكن المرأة تذبح الحولي ديال العيد ( أجوبة العيالات كانت قوية )

بالفيديو...الفيزازي: اليوم عرفات أعظم الأيام عند الله | بــووز

بالفيديو...الفيزازي: اليوم عرفات أعظم الأيام عند الله

مهن موسمية تنتعش في عيد الأضحى..كندفعو الكروسة بالحولي باش نعيشو في الحلال | بــووز

مهن موسمية تنتعش في عيد الأضحى..كندفعو الكروسة بالحولي باش نعيشو في الحلال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) .. | مجتمع
منذ 3 دقائق

علاقة عاطفية مع ضابط فالبوليس هي سبب نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد (تفاصيل مثيرة) ..

وفاة واحد من كبار الصحفيين بالمغرب قبل عيد الأضحى بيوم | صحافة

وفاة واحد من كبار الصحفيين بالمغرب قبل عيد الأضحى بيوم

فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو | مجتمع

فضيحة وسط قسم الولادة بمستشفى السويسي بالرباط+فيديو

الحجاج المغاربة يدعون مع الملك محمد السادس بصعيد عرفات | مجتمع

الحجاج المغاربة يدعون مع الملك محمد السادس بصعيد عرفات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.