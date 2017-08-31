صادم وبالفيديو والصور..السحور والشعوذة بسيدي عبد الرحمان بالبيضاء يوم عرفة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، قيل إن تفاصيله تم تصويرها يومه الخميس بالموازاة مع ''يوم عرفة'' بالجهة الخلفية للولي الصالح سيدي عبد الرحمان، حيث يظهر أعمال سحر وشعوذة، قام بها أشخاص، حاولوا استغلال

''شوف تيفي''



توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، قيل إن تفاصيله تم تصويرها يومه الخميس بالموازاة مع ''يوم عرفة'' بالجهة الخلفية للولي الصالح سيدي عبد الرحمان، حيث يظهر أعمال سحر وشعوذة، قام بها أشخاص، حاولوا استغلال هذا اليوم للقيام بمثل هذه الأمور.

وحسب مصدر الفيديو فإن ''ضعاف النفوس''، حاولوا استغلال هذا اليوم المبارك للقيام بأعمال سحر وشعوذة من خلال رمي ملابس داخلية نسائية وذبح ''دواجن'' كقرابين.

تجدر الإشارة إلى أن سيدي عبد الرحمان، يعد وجهة للعديد من الراغبين في القيام بأعمال سحر وشعوذة، نظرا لوجود ما يسمى بـ ''الشوافات'' اللائي يستغلن قلة وعي بعض ''ضعاف النفوس'' الطامحين في القيام بأعمال سحر وشعوذة للزواج أو للإنجاب.