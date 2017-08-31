بعد مرور حوالي نصف قرن ... المصريون يفاجأون أن أم كلثوم كانت متزوجة سرا ولها 3 ابناء وبنت مصابة بمرض غريب ﻿

أكد الكاتب المصري محفوظ عبد الرحمن في حواراشترط نشره بعد وفاته، أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم قد تزوجت من مستشار قضائي يدعى ''وجدان'' وأنجبت منه 3 أبناء، إحداهما تدعى ''سعدية'' ومصابة بمرض البلادة.

''شوف تيفي''

أكد الكاتب المصري محفوظ عبد الرحمن في حواراشترط نشره بعد وفاته، أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم قد تزوجت من مستشار قضائي يدعى ''وجدان'' وأنجبت منه 3 أبناء، إحداهما تدعى ''سعدية'' ومصابة بمرض البلادة.

وأشار محفوظ عبد الرحمن خلال حواره المسجل مع الصحافي المصري شادي أسعد حسب ما نشره موقع ''البوابة نيوز'' إلى أن الدافع الأول لتقديمه مسلسل أم كلثوم هو حبه وإعجابه الشديد بأم كلثوم منذ صباه، قائلًا:

''إن هذا الحب كان دافعًا للتفكير فقط في تقديم عمل درامي يتناول جوانب حياتها لكن دون الإقدام على كتابة أي كلمة تخص هذا المشروع الفني، أما الدافع الثاني والرئيسي لتقديمي المسلسل هو علمي بأن أم كلثوم قد تزوجت من مستشار قضائي يدعى ''وجدان''، ولا أذكر اسمه الثاني، وأنجبت منه 3 أبناء، أحدهم فتاة تدعى ''سعدية''، وقد علمت بذلك عن طريق الصدفة أثناء إقامتي بإحدى الدول العربية، في فترة مرض السيدة أم كلثوم بالكلى وقبل رحيلها بأيام قليلة، وأثناء إقامتي كنت منزعجًا من فتاة تسكن بجواري ودائمة البكاء والعويل، وهو ما أزعجني وأغضبني ودفعني فى الذهاب إليهم، فوجدت تلك الفتاة التي علمت أنها تدعى ''سعدية'' في حالة من الانهيار ودائمة العويل والبكاء مع والدتها، التي علمت فيما بعد أن هذه الوالدة التي تبكي عليها ''سعدية'' هي كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما وقع عليا كالصاعقة''.