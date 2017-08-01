عاجل وحصري.. تفاديا لاشاعة علاقتها ببوليسي اخر ...نقل البوليسية البوكوصة من فاس لهذه المدينة اليوم الخميس+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطية ''نزهة'' الملقبة بـ ''البوكوصة''، حلت يومه الخميس، بمدينة برشيد، للعمل بها، بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطية ''نزهة'' الملقبة بـ ''البوكوصة''، حلت يومه الخميس، بمدينة برشيد، للعمل بها، بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشرطية المنتمية لفرقة الدراجين والتي تنحدر من مدينة صفرو، توصلت بقرار نقلها من مدينة فاس إلى مدينة برشيد أول أمس الثلاثاء.

وأشار ذات المصدر أن المديرية اتخذت هذا القرار في حق الشرطية التي التحقت بصفوف الأمن شهر شتنبر 2015، وذلك لتجنب انتشار بعض الإشاعات بخصوص وجود علاقة بينها وبين شرطي آخر متزوج، تم بدوره نقله من ولاية أمن فاس إلى المنطقة الأمنية بنسودة.