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فضيحة..مريضة تتهم طبيبا بمستشفى مولاي يوسف بالرباط بالتحرش الجنسي بها..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

فضيحة..مريضة تتهم طبيبا بمستشفى مولاي يوسف بالرباط بالتحرش الجنسي بها..وهذه هي التفاصيل

''رعاة'' سياسة الريع

فضيحة..مريضة تتهم طبيبا بمستشفى مولاي يوسف بالرباط بالتحرش الجنسي بها..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 13:36 فضيحة..مريضة تتهم طبيبا بمستشفى مولاي يوسف بالرباط بالتحرش الجنسي بها..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
فضيحة..مريضة تتهم طبيبا بمستشفى مولاي يوسف بالرباط بالتحرش الجنسي بها..وهذه هي التفاصيل
أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، توصلها بشكاية من السيدة (ه. ك)، تفيد تعرضها لتحرش جنسي من طرف أحد الأطباء العاملين بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، ما جعلها تأمر بفتح تحقيق دقيق

''شوف تيفي''

أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، توصلها بشكاية من السيدة (ه. ك)، تفيد تعرضها لتحرش جنسي من طرف أحد الأطباء العاملين بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، ما جعلها تأمر بفتح تحقيق دقيق ومحايد بخصوص شكاية المعنية بالأمر، ومساءلة المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه، مع موافاة إدارة المركز الاستشفائي بكل الخلاصات التي سيسفر عنها هذا البحث، بما في ذلك استفسار الشهود الذين عاينوا الحادث سواء تعلق الأمر بالعاملين أو المرتفقين.

وحسب بيان توصلت به ''شوف تيفي'' من وزارة الصحة يومه الخميس، فيأتي هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، منسجما مع ما يفرضه القانون، وما تمليه مسؤولياتها الإدارية والتدبيرية، ورغبة منها في حماية حقوق، ليس فقط الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين، بل أيضا حقوق المرضى والمرتفقين والوقوف على حقيقة هذا الشكوى، وكذلك حرصا منها على توفير الضمانات والتدابير التي تفرضها القوانين على كل إدارة أو مؤسسة لحماية العاملين بها.

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المغرب شوف تيفي بيان وزارة الصحة المركز الاستشفائي طبيب مستشفى مولاي يوسف

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