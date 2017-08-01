 هام..تدابير وقائية متعلقة بالسلامة الصحية والنظافة ونقل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى ﻿
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هام..تدابير وقائية متعلقة بالسلامة الصحية والنظافة ونقل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 13:10 هام..تدابير وقائية متعلقة بالسلامة الصحية والنظافة ونقل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع
هام..تدابير وقائية متعلقة بالسلامة الصحية والنظافة ونقل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى
عقد مؤخرا بمقر عمالة إقليم الجديدة اجتماع موسع ، خصص لتدارس مختلف التدابير الوقائية المتعلقة بالسلامة الصحية والنظافة ونقل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى .

''شوف تيفي''+''و م ع''

عقد مؤخرا بمقر عمالة إقليم الجديدة اجتماع موسع ، خصص لتدارس مختلف التدابير الوقائية المتعلقة بالسلامة الصحية والنظافة ونقل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى .

وأفاد بلاغ للعمالة أن الاجتماع تخللته سلسلة من العروض المقدمة من قبل المصالح المعنية تخص بالأساس التدابير الوقائية والمتعلقة بالسلامة الصحية والنظافة ونقل المسافرين، وذلك بحضور كل من رجال السلطة والمصالح الأمنية وممثلي الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة بالإضافة إلى مديري شركات النظافة للجماعات الترابية لكل من الجديدة والبير الجديد وأزمور ومولاي عبد الله وأولاد أفرج.

وبالمناسبة تم إرساء منهجية مشتركة بين جميع الفاعلين المحليين ترتكز على وضع برنامج المداومة للمصالح البيطرية يتضمن أسماء وأرقام هواتف البياطرة المكلفين طيلة أيام العيد والقيام بعمليات تواصلية وتحسيسية تستهدف كل فئات المواطنين مع توزيع المنشورات والملصقات المتعلقة بنصائح أضحية العيد.

كما تقرر تعزيز أساطيل شركات التدبير المفوض للنظافة ، والقيام بحملات التوعية والتحسيس بأهمية النظافة وجمع النفايات المترتبة عن العيد باستعمال الأكياس البلاستيكية القانونية ووضع توقيت ملائم لتفادي تراكم الأزبال ومخلفات العيد.

ومن جهة أخرى تم التأكيد على ضرورة توفير وسائل النقل اللازمة لضمان تنقل المسافرين في ظروف جيدة وضبط وفرض احترام أسعار التنقل و منح رخص استثنائية للحافلات لتفادي أي خصاص محتمل.

 

 

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