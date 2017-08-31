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لأول مرة بعد سنوات صوفيا المريخ تنشر صورة زوجها رجل الأعمال

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 13:02 لأول مرة بعد سنوات صوفيا المريخ تنشر صورة زوجها رجل الأعمال | ثقافة و فنون
لأول مرة بعد سنوات صوفيا المريخ تنشر صورة زوجها رجل الأعمال
عادت الفنانة المغربية المعتزلة صوفيا المريخ للظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام'' بنشرها لأول مرة صورة لها رفقة زوجها الذي لم يتعرف عليه الجمهور طيلة سنوات من زواجها.

شوف تيفي

عادت الفنانة المغربية المعتزلة صوفيا المريخ للظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام'' بنشرها لأول مرة صورة لها رفقة زوجها الذي لم يتعرف عليه الجمهور طيلة سنوات من زواجها.

وقد شاركت صوفيا متابعيها صورة من حفل ذكرى زواجهما الخامس، حيث عبرت في تدوينة مرفقة لها عن حبها وتقديرها لزوجها قائلة :''زوجي هو السند والقوة والداعم لي في مشاوري الشخصي والعملي''.

يذكر أن صوفيا اعتزلت الغناء قبل حوالي 5 سنوات بعدما أعلنت خبر زواجها من رجل أعمال مغربي معروف، حيث ارتأت ألا تظهره للأضواء قبل أن تكشف عنه اليوم.

 

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صوفيا المريخ رجل الأعمال انستغرام شوف تيفي

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