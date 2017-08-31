راقصة تصدم جمهورها بنشر صورة لها بالحجاب ﻿

فاجأت الراقصة المصرية سما المصري جمهورها بظهورها بالحجاب عبر حسابها على ''الانتستغرام''، حيث طلبت من متابعيها أن يدعوا لها للذهاب إلى الحج أو أداء مناسك العمرة.

شوف تيفي

فاجأت الراقصة المصرية سما المصري جمهورها بظهورها بالحجاب عبر حسابها على ''الانتستغرام''، حيث طلبت من متابعيها أن يدعوا لها للذهاب إلى الحج أو أداء مناسك العمرة.

وقد نشرت سما صورة لها بالحجاب ورافقتها بتعليق ''ادعولي احج او اعمل عمره….يارب نولها بجد لكل اللي نفسه فيها زياره قبر الرسول((ص))….وزياره بيت الله…يارب رجع حجاج بيت الله بالسلامه لاهلهم وزويهم واجعلها حجه مبروكه واغفر ..لهم ولكافه المؤمنين ذنوبهم يااارب''.

فيما دعا متابعو الراقصة سما على الاستمرارية في ارتداء الحجاب لأنه يليق بها وأظهرها جميلة، كما رجح البعض أن هذه الخطوة التي قامت بها لاقتراب اعتزالها الفن وارتدائها للحجاب.