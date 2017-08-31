صحافي يكشف عن زواج سري لام كلثوم وحفيدتها تقاضيه ﻿

نشر أحد المواقع الإخبارية خبرا مفاده أن السيدة أم كلثوم تزوجت سرًا من مستشار قضائي يدعى ''وجدان'' وأنجبت منه ثلاثة أبناء من ضمنهم ابنة تدعى سعدية ومصابة بمرض ''البلادة''.

''شوف تيفي''



نشر أحد المواقع الإخبارية خبرا مفاده أن السيدة أم كلثوم تزوجت سرًا من مستشار قضائي يدعى ''وجدان'' وأنجبت منه ثلاثة أبناء من ضمنهم ابنة تدعى سعدية ومصابة بمرض ''البلادة''.

وأوضح الصحفي الذي نشر الخبر بأن لديه تسجيلا صوتيا للكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن وهو من أخبره بتلك المعلومات وطلب منه ألا ينشرها إلا بعد وفاته حتى لا يسبب له أي مشكلات، مؤكدًا على أن التسجيل الذي يملكه به جميع البيانات التي أدلى بها محفوظ عبد الرحمن.



فردت عليه حفيدة أم كلثوم في مداخلة هاتفية ببرنامج ''آخر النهار''، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن أم كلثوم الهرم الرابع في مصر التي كُتب عنها الكثير من كلام جميل في لندن و باريس، كيف يكتب عنها هذا الكلام في مصر.

وقالت بثينة محمد السيد، حفيدة أم كلثوم : ''إن ما كتب عن ''كوكب الشرق''، بخصوص زواجها من مستشار قضائي، في السر، وأن لديها 3 أبناء بإحدى الصحف، هو جريمة في حق ''كوكب الشرق''.

وأشارت بثينة،إلى أنها سترفع قضية على ''الصحفي'' الذي قام بنشر هذا الكلام غير الصحيح، عن كوكب الشرق.