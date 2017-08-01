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يا ربي السلامة..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: سيدة تنتحر بحبل كبش العيد بمراكش

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 12:48 يا ربي السلامة..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: سيدة تنتحر بحبل كبش العيد بمراكش | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: سيدة تنتحر بحبل كبش العيد بمراكش
أقدمت سيدة متزوجة على الانتحار شنقا، بمنزل عائلتها بدوار أولاد برحمون التابع للجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم، نواحي مدينة مراكش، وذلك حسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الخميس.

''شوف تيفي''

أقدمت سيدة متزوجة على الانتحار شنقا، بمنزل عائلتها بدوار أولاد برحمون التابع للجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم، نواحي مدينة مراكش، وذلك حسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الخميس.

وأضافت اليومية أن الهالكة غادرت منزل عائلتها من أجل اقتناء قطعة حبل، حيث استفسرتها والدتها عن سبب شراء الحبلين فردت عليها بأنها ستستعمله بمناسبة عيد الاضحى.

وأكدت اليومية بأن المرأة، أرسلت ابنتيها إلى منزل أقاربها، في ظل غياب زوجها عن المنزل، قبل أن تقدم على الانتحار شنقا بغرفتها، وعثر بعض أقارب الضحية عليها وهي منتحرة داخل المنزل، الأمر الذي دفعهم إلى إخبار مصالح الدرك الملكي بالحادث.

وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بواحة سيدي ابراهيم، حيث فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، في الوقت الذي رجحت مصادر أن تكون مشاكل أسرية وراء وضع الأم حدا لحياتها.

واستمعت عناصر الدرك لأقارب الهالكة لمعرفة حقائق من شأنها أن تكشف عن أسباب إقدامها على هذا العمل الشنيع، وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمنطقة باب دكالة قصد إخضاعها للتشريح الطبي، وإعداد تقرير يرسل إلى النيابة العامة.

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المغرب شوف تيفي فرحة العيد عيد الأضحى الجماعة القروية الانتحار

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