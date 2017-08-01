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عاجل..عملية طعن بالسويد..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 12:43 عاجل..عملية طعن بالسويد..وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل..عملية طعن بالسويد..وهذه هي التفاصيل
أصيب ضابط شرطة سويدي، يومه الخميس، بجروح، إثر طعنه من قبل أحد الأشخاص في ستوكهولم.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أصيب ضابط شرطة سويدي، يومه الخميس، بجروح، إثر طعنه من قبل أحد الأشخاص في ستوكهولم.

وأعلنت الشرطة أن ضابطا في الشرطة أصيب بجروح في هجوم نفذه شاب بسكين وسط العاصمة السويدية.

ونقلت وسائل إعلام عن أندرس برينغلسون، رئيس شرطة ستوكهولم، قوله ''يمكننا أن نؤكد أن ضابط شرطة أصيب بجروح في ميدبورغاربلاتسن''.

ولم يتم لحد الآن تقديم تفاصيل عن ظروف وملابسات الحادث ودرجة خطورة إصابة ضابط الشرطة وهوية الشاب الذي قام بهذا الهجوم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه جرى اعتقال المشتبه في تنفيذه لهذا الهجوم الذي وقع في ميدبورغاربلاتسن، إحدى أكبر الساحات في مدينة ستوكهولم.

 

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