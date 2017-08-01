هام للبيضاويين.. جدول زمني خاص بعمل الترامواي خلال عيد الأضحى ﻿

''شوف تيفي''
كشفت شركة ''كازا طرامواي'' على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، بأنها قررت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضع جدول زمني خاص بفاتح شتنبر، حيث أن الإنطلاقات الأولى و الأخيرة ليوم الجمعة ''يوم عيد الاضحى'' ستكون كالتالي:
-من سيدي مومن نحو الكليات: أول انطلاق على الساعة 12:00 و آخر انطلاق على الساعة 23:00
-من سيدي مومن نحو عين الذئاب: أول انطلاق على الساعة 12:15 و آخر انطلاق على الساعة 23:30
-من الكليات: أول انطلاق على الساعة 13:40 و آخر انطلاق على الساعة 00:35
_من عين الذئاب: أول انطلاق على الساعة 13:47 و آخر انطلاق على الساعة 00:57