هام للبيضاويين.. جدول زمني خاص بعمل الترامواي خلال عيد الأضحى ﻿

كشفت شركة ''كازا طرامواي'' على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، بأنها قررت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضع جدول زمني خاص بفاتح شتنبر، حيث أن الإنطلاقات الأولى و الأخيرة ليوم الجمعة ''يوم عيد الاضحى'' ستكون

''شوف تيفي''

كشفت شركة ''كازا طرامواي'' على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، بأنها قررت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضع جدول زمني خاص بفاتح شتنبر، حيث أن الإنطلاقات الأولى و الأخيرة ليوم الجمعة ''يوم عيد الاضحى'' ستكون كالتالي:

-من سيدي مومن نحو الكليات: أول انطلاق على الساعة 12:00 و آخر انطلاق على الساعة 23:00

-من سيدي مومن نحو عين الذئاب: أول انطلاق على الساعة 12:15 و آخر انطلاق على الساعة 23:30

-من الكليات: أول انطلاق على الساعة 13:40 و آخر انطلاق على الساعة 00:35

_من عين الذئاب: أول انطلاق على الساعة 13:47 و آخر انطلاق على الساعة 00:57



