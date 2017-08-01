مثير وبالفيديو..مواطنون شدو شفار في كازا وبسبب العواشر وعيد الأضحى ها شنو وقع معاه ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لص، أقدم على اعتراض سبيل سيدة وسرق هاتفها النقال تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لص، أقدم على اعتراض سبيل سيدة وسرق هاتفها النقال تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وظهر اللص في هذا الفيديو وهو يؤكد توبته، بعد أن أخبره المواطنون عن استعدادهم لإطلاق سراحه حتى يقضي عيد الأضحى رفقة والديه.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن فصول الواقعة، جرت عصر أمس الأربعاء، بحي الدريسية 3 بالبيضاء، حيث ضبط مواطنون لصا متلبسا بسرقة سيدة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللص أثر على المواطنين الذين قاموا بمحاصرتهم، ليقوموا وبسبب ''العواشر'' بإطلاق سراحه بدل تسليمه للمصالح الأمنية.