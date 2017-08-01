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عاجل:وفاة ممثل عالمي

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 11:48 عاجل:وفاة ممثل عالمي | دولي
عاجل:وفاة ممثل عالمي
توفي الممثل والموسيقي السويدي، ياني كارلسون، اليوم الخميس ، وذلك عن عمر يناهز 80 عاما .

شوف تيفي:

توفي الممثل والموسيقي السويدي، ياني كارلسون، اليوم الخميس ، وذلك عن عمر يناهز 80 عاما .

ويعد ياني كارلسون، أحد أشهر الفاعلين على المستوى الثقافي في هذا البلد الاسكندنافي. وكان يعاني منذ نحو سنة ونصف، من الإصابة بسرطان الكبد، وتوقف خلال شهر شتنبر الماضي عن تلقي العلاج.

ويلقب ياني كارلسون، الذي ولد في ستوكهولم، ب''لوفي''، في إشارة إلى دوره كجندي في المسلسل التلفزيوني المشهور الذي عرض خلال سبعينيات القرن الماضي.

وبصم هذا الفنان السويدي على مسار متميز كموسيقي، وشكل ثنائيا في العزف الموسيقي مع بو هانسون حيث تم تحقيق نجاحات كبيرة خلال ستينيات القرن الماضي.

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