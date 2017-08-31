صادم وبالصورة..لبنى أبيضار تثير غضب المسلمين..وها شنو قالت على هاذ الأيام المباركة ﻿

أثارت لبنى أبيضار غضب المسلمين عامة وخاصة المغاربة، عقب نشرها لتدوينة على صفحتها بالفايسبوك، استهزأت من خلالها بقيام المسلمين خلال هذه الأيام المباركة ''العواشر'' التي تسبق عيد الأضحى بالتآخي

''شوف تيفي''

أثارت لبنى أبيضار غضب المسلمين عامة وخاصة المغاربة، عقب نشرها لتدوينة على صفحتها بالفايسبوك، استهزأت من خلالها بقيام المسلمين خلال هذه الأيام المباركة ''العواشر'' التي تسبق عيد الأضحى بالتآخي وتبادل الأرحام وطلب ''المسامحة'' بين المتخاصمين ، واصفة إياها بالخرافات.

وكتبت أبيضار في تدوينتها '' هدوك لكيطلبو المسامحة قبل يوم عرفة ياك عاد تسامحنا فرمضان و العيد الصغير دغيا جبدتو العيب عاوتاني !! ياتريكتك lahchouma هههههه تسامحو بزربة قرب عاشورة المسلمين السنين حتافلوا مسلمين الشيعة تنادبو وغادية تخربيق...الله يسمح ليكم من الطبيعة وخرفاتكم.....''.