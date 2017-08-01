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بالفيديو..تغيير كسوة الكعبة المشرفة يوم عرفة

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 10:46 بالفيديو..تغيير كسوة الكعبة المشرفة يوم عرفة | دولي
بالفيديو..تغيير كسوة الكعبة المشرفة يوم عرفة
تمت، اليوم الخميس، عملية استبدال كسوة جديدة بكسوة الكعبة المشرفة الحالية، جريا على العادة السنوية في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام.

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمت، اليوم الخميس، عملية استبدال كسوة جديدة بكسوة الكعبة المشرفة الحالية، جريا على العادة السنوية في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام.

وقام منتسبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومصنع كسوة الكعبة بإنزال ثوب الكعبة القديم واستبداله بثوب جديد صنع من الحرير الخالص.

ويصنع ثوب الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي الخالص الذي تم صبغه باللون الأسود ويبلغ ارتفاعه 14 مترا ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام وعرضه 95 سنتمترا وبطول 47 مترا ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

ويوجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل كتب عليه (يا حي يا قيوم) و(يا رحمن يا رحيم) و(الحمد الله رب العالمين).

وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع، وهي مصنوعة من الحرير بارتفاع ستة أمتار ونصف وبعرض ثلاثة أمتار ونصف مكتوب عليها آيات قرآنية ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة تطريزا بارزا مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وتتكون الكسوة من خمس قطع تغطى كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة ويتم توصيل هذه القطع مع بعضها البعض.

 

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المغرب شوف تيفي يوم عرفة المسجد الحرام المسجد النبوي الحرير العادة السنوية ذي الحجة

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