خطير وبالصور..وهاذ شي اللي بقا:شخص داير فراشة في ''البرانس'' وسط البيضاء وكيحايد الضراس للمواطنين ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورا لشخص، قيل أنه يقوم بإزالة الأسنان لمواطنين بمنطقة البرانس الموجودة وسط مدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورا لشخص، قيل أنه يقوم بإزالة الأسنان لمواطنين بمنطقة البرانس الموجودة وسط مدينة الدار البيضاء.

وتظهر الصور هذا الشخص وهو يقوم بفحص أسنان مواطن، قبل أن يقوم بإزالة ضرسه، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون بكثافة، معبرين عن صدمتهم الكبيرة للسماح لهذا الشخص بامتهان هذا العمل في منطقة البرانس التي تضم محلات تجارية تابعة لماركات عالمية.

وكتب أحد النشطاء '' حاط الماتيريال ديالو فوسط البرانس يا حسرة على هاد الفضاء الجميل الذي احتله الفراشة، وكا يحيد الضرسة ويعالج قاليك الناس اللي عندهم مشاكل فسنانهم...''.