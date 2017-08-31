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حصري وبالصورة..محمد رضا يحضر مفاجأة لجمهوره أو ها شنو غيدير

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 11:02 حصري وبالصورة..محمد رضا يحضر مفاجأة لجمهوره أو ها شنو غيدير | ثقافة و فنون
حصري وبالصورة..محمد رضا يحضر مفاجأة لجمهوره أو ها شنو غيدير
علمت شوف تيفي من مصادر مقربة من الفنان المراكشي محمد رضا أن هذا الأخير إنتهى من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي جمع فيها ثلاثة ألوان غنائية مابين الرومانسي والبوب والشعبي.

شوف تيفي:ماريا جعدود

علمت شوف تيفي من مصادر مقربة من الفنان المراكشي محمد رضا أن هذا الأخير إنتهى من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي جمع فيها ثلاثة ألوان غنائية مابين الرومانسي والبوب والشعبي.

وأكد نفس المصدر أن محمد رضا لأول مرة سيغني ويظهر بستيل مخالف لما اعتاد عليه جمهوره خصوصا أنه اختار بعض الكلمات الصحراوية وأيضا تم تصوير الكليب في الصحراء لذلك لم يتم تحديد عنوان الأغنية بعد، وسيطلق محمد رضا أغنيته الجديدة مباشرة بعد عيد الأضحى.

ويذكر أن محمد أطلق مؤخرا أغنيته التي تحمل عنوان ''أجيني أجيني'' والتي حظيت بنسبة مشاهدة عالية على الصعيد العربي.

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شوف تيفيمحمد رضامشاهدةأغنية جديدةالصحراءعيد الأضحى.

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