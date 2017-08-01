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صادم ومروع..بسبب فقر أسرته خلال عيد الأضحى: طفل انتحر شنقا +تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 10:58 صادم ومروع..بسبب فقر أسرته خلال عيد الأضحى: طفل انتحر شنقا +تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
صادم ومروع..بسبب فقر أسرته خلال عيد الأضحى: طفل انتحر شنقا +تفاصيل مؤلمة
أقدم طفل، باليمن، أمس الأربعاء، على الانتحار شنقاً بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة لأسرته التي عجزت عن شراء ملابس جديدة له بمناسبة عيد الأضحى.

''شوف تيفي''

أقدم طفل، باليمن، أمس الأربعاء، على الانتحار شنقاً بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة لأسرته التي عجزت عن شراء ملابس جديدة له بمناسبة عيد الأضحى.

وحسب وسائل إعلام عربية، يومه الخميس، فقد قال مصدر أمني إن الطفل اليمني عمار محمد البالغ من العمر 12 عاماً، أقدم على الانتحار شنقاً عن طريق ربط قطعة قماش على عنقه في سقف منزله بـحي الزنقل بمحافظة تعز وسط اليمن، من دون معرفة أسرته التي وجدته بعد ذلك جثة هامدة.

وأضاف المصدر ذاته، أن والد الطفل الذي يعمل بائعاً في بقالة صغيرة يعيش ظروفاً قاسية، مشيراً إلى أن الطفل كان أيضاً يعمل بائعاً متجولاً في أحد شوارع المدينة، وخوفه من الظهور أمام أقرانه الأطفال يوم عيد الأضحى بملابس غير جديدة

دفعه للانتحار، مشيرا إلى أن أحد جيران والد الطفل، قال إن الأسرة تعاني من حالة فقر مدقع بسبب الحصار المطبق على المدينة وانقطاع الرواتب منذ عام كامل.

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المغرب شوف تيفي طفل الانتحار ملابس جديدة اليمن عيد الأضحى

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