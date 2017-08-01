مغربية خطفت قلب شاب كوري وتزوجته وقصتهما تثير اعجاب المغاربة والكوريين ﻿

حظيت شابة مغربية تدعى خولة الخياري باهتمام كبير عبر وسائط التواصل الاجتماعي بسبب قصة زواجها من شاب كوري يبلغ 33 سنة وهو من مدينة ''بوسان ''.

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حظيت شابة مغربية تدعى خولة الخياري باهتمام كبير عبر وسائط التواصل الاجتماعي بسبب قصة زواجها من شاب كوري يبلغ 33 سنة وهو من مدينة ''بوسان ''.

وقد أثارت ''لي بامبي'' وهو الاسم الذي تظهر به في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اعجاب متتبعيها المغاربة والكوريين، نظرا للطابع الرومانسي الذي تحظى به علاقتهما الزوجية وكذا علاقة خولة الوطيدة بحماتها الكورية.

كما تشتهر خولة كمدونة فيديو ''فلوجر'' تنشر مقاطع متنوعة تعرف العالم على حياتها اليومية كمغربية تعيش رفقة زوجها في كوريا.

فيما سبق وتناولت وسائل الإعلام الكورية قصة خولة وزوجها الكوري، حيث خصصت قناة ''KBS'' في إحدى حلقات برنامجها ''ماي نيبور تشارلز'' للتعريف بقصتها وقصة زواجها.