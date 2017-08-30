بالفيديو : ايكو يقبل رأس امرأة بعدما مباغتتها له في عمله ﻿

صادف الكوميدي المراكشي عبد الرحمان أوعابد المعروف فنيا بـ''إيكو'' خلال الحفل الذي أقامه في أكادير أستاذته التي درسته التربية الإسلامية، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''

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صادف الكوميدي المراكشي عبد الرحمان أوعابد المعروف فنيا بـ''إيكو'' خلال الحفل الذي أقامه في أكادير أستاذته التي درسته التربية الإسلامية، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام'' فيديو وهو يقبل رأسها.

وقال عبد الرحمان عبر تدوينة مصاحبة للفيديو '' اشنو ايكون احساسك ونت الفخدمة حتى يدخل عليك استاذك او استاذتك انا هاهي وقعات ليا مباشرة احساس غريب ''.

في الأخير شكر ''إيكو'' العديد من محبيه ومعجبيه من الجماهير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما تمنى لجميع المغاربة عيدا مباركا سعيد.

Une publication partagée par Eko Artiste Officiel (@ekoartiste) le 30 Août 2017 à 8h21 PDT