 فضيحة.. مرشحون لسلك الأمن قدموا شواهد مزورة وهذا ما قرره الحموشي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور..كسيدة خايبة تتسبب في إصابة 5 أشخاص ونفوق رؤوس أغنام قبل عيد الأضحى بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..كسيدة خايبة تتسبب في إصابة 5 أشخاص ونفوق رؤوس أغنام قبل عيد الأضحى بالبيضاء

حصري وبالصورة..محمد رضا يحضر مفاجأة لجمهوره أو ها شنو غيدير | ثقافة و فنون

حصري وبالصورة..محمد رضا يحضر مفاجأة لجمهوره أو ها شنو غيدير

صادم ومروع..بسبب فقر أسرته خلال عيد الأضحى: طفل انتحر شنقا +تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

صادم ومروع..بسبب فقر أسرته خلال عيد الأضحى: طفل انتحر شنقا +تفاصيل مؤلمة

مغربية خطفت قلب شاب كوري وتزوجته وقصتهما تثير اعجاب المغاربة والكوريين | مجتمع

مغربية خطفت قلب شاب كوري وتزوجته وقصتهما تثير اعجاب المغاربة والكوريين

مؤثر وبالفيديو..شوفو شنو قالت الممثلة فاطمة الركراكي اللي كتعاني بعدما شرا ليها الممثل الوالي حولي عيد الأضحى | بووز

مؤثر وبالفيديو..شوفو شنو قالت الممثلة فاطمة الركراكي اللي كتعاني بعدما شرا ليها الممثل الوالي

مؤثر..حجاج يتلمسون عطر النبي محمد فوق جبل الرحمة ويذرفون الدموع يوم عرفات | دولي

مؤثر..حجاج يتلمسون عطر النبي محمد فوق جبل الرحمة ويذرفون الدموع يوم عرفات

شاهد البث المباشر ليوم عرفة | بووز

شاهد البث المباشر ليوم عرفة

عاجل..الإرهاب يهز الجزائر..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..الإرهاب يهز الجزائر..وهذا عدد القتلى

فيديو نادر لصور استثنائية للملك الحسن الثاني | بووز

فيديو نادر لصور ''استثنائية'' للملك الحسن الثاني

''رعاة'' سياسة الريع

فضيحة.. مرشحون لسلك الأمن قدموا شواهد مزورة وهذا ما قرره الحموشي

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 09:35 فضيحة.. مرشحون لسلك الأمن قدموا شواهد مزورة وهذا ما قرره الحموشي | مجتمع
فضيحة.. مرشحون لسلك الأمن قدموا شواهد مزورة وهذا ما قرره الحموشي
ضبطت مصالح الأمن بالدارالبيضاء مرشحين نجحوا في امتحانات الولوج لسلك الأمن بشواهد باكالوريا مزورة ، وحسب يومية المساء فإنه جرى اعتقال شبكة تعمل على تزوير شواهد الباكالوريا مقابل مبالغ مالية

شوف تيفي

ضبطت مصالح الأمن بالدارالبيضاء مرشحين نجحوا في امتحانات الولوج لسلك الأمن بشواهد باكالوريا مزورة ، وحسب يومية المساء فإنه جرى اعتقال شبكة تعمل على تزوير شواهد الباكالوريا مقابل مبالغ مالية مختلفة، إذ ضبط مرشح اجتاز امتحانات الأمن بنجاح بشهادة مزورة بعد التأكد من صحتها بأكاديمية الدارالبيضاء وأثناء اعتقاله والبحث معه تبين أنه استعان بخدمات أحد المشتبه بهم الذي تم اعتقاله كذلك، وأثناء مداهمة منزله تم العثور على شواهد باكالوريا مزورة من بينها الشهادة التي أدلى بها لمديرية الأمن.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تقديم المرشح لولوج سلك الأمن وكذا المتهم بالتزوير مع الوثائق المحجوزة في بيته بعد إنهاء التحقيقات معها.

وأكدت يومية المساء أن كل هذا جرى بعد أن أمر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بالتأكد من صحة الشواهد والدبلومات المقدمة بما فيها شواهد الباكالوريا بالنسبة للمرشحين لدخول سلك الأمن وحتى بعض رجال الأمن العاملين حيث تم التنسيق مع أكاديميات التعليم المنتشرة بربوع المملكة للتأكد من شواهد الباكالوريا والشواهد الجامعية.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شواهد مزورة باكالوريا الأمن شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مغربية خطفت قلب شاب كوري وتزوجته وقصتهما تثير اعجاب المغاربة والكوريين | مجتمع

مغربية خطفت قلب شاب كوري وتزوجته وقصتهما تثير اعجاب المغاربة والكوريين

مؤثر وبالصورة..ممثل مغربي يدخل الفرحة لقلب ممثلة مغربية تعاني في صمت ويقتني لها أضحية العيد | مجتمع

مؤثر وبالصورة..ممثل مغربي يدخل الفرحة لقلب ممثلة مغربية تعاني في صمت ويقتني لها أضحية العيد

قبل 24 ساعة من عيد الأضحى.. وفاة خروف من بعد ماشراوه ماليه في ظروف غامضة +الصورة | مجتمع

قبل 24 ساعة من عيد الأضحى.. وفاة خروف من بعد ماشراوه ماليه في ظروف غامضة +الصورة

هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى | مجتمع

هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 31 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 7 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 31 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 31 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 31 غشت 2017

بالفيديو..ابتسام تسكت في موقف جد مؤثر بسبب والدتها..الأم ديالي نسات راسها باش تربينا | معانا فنان

بالفيديو..ابتسام تسكت في موقف جد مؤثر بسبب والدتها..الأم ديالي نسات راسها باش تربينا

بالفيديو بادرة رائعة من جمعية بمراكش .. حفل فني مداخيله أضاحي العيد للمحتاجين | بــووز

بالفيديو بادرة رائعة من جمعية بمراكش .. حفل فني مداخيله أضاحي العيد للمحتاجين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور..كسيدة خايبة تتسبب في إصابة 5 أشخاص ونفوق رؤوس أغنام قبل عيد الأضحى بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

خطير وبالصور..كسيدة خايبة تتسبب في إصابة 5 أشخاص ونفوق رؤوس أغنام قبل عيد الأضحى بالبيضاء

حصري وبالصورة..محمد رضا يحضر مفاجأة لجمهوره أو ها شنو غيدير | ثقافة و فنون

حصري وبالصورة..محمد رضا يحضر مفاجأة لجمهوره أو ها شنو غيدير

صادم ومروع..بسبب فقر أسرته خلال عيد الأضحى: طفل انتحر شنقا +تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

صادم ومروع..بسبب فقر أسرته خلال عيد الأضحى: طفل انتحر شنقا +تفاصيل مؤلمة

مغربية خطفت قلب شاب كوري وتزوجته وقصتهما تثير اعجاب المغاربة والكوريين | مجتمع

مغربية خطفت قلب شاب كوري وتزوجته وقصتهما تثير اعجاب المغاربة والكوريين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.