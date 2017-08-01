فضيحة.. مرشحون لسلك الأمن قدموا شواهد مزورة وهذا ما قرره الحموشي ﻿

ضبطت مصالح الأمن بالدارالبيضاء مرشحين نجحوا في امتحانات الولوج لسلك الأمن بشواهد باكالوريا مزورة ، وحسب يومية المساء فإنه جرى اعتقال شبكة تعمل على تزوير شواهد الباكالوريا مقابل مبالغ مالية

شوف تيفي

ضبطت مصالح الأمن بالدارالبيضاء مرشحين نجحوا في امتحانات الولوج لسلك الأمن بشواهد باكالوريا مزورة ، وحسب يومية المساء فإنه جرى اعتقال شبكة تعمل على تزوير شواهد الباكالوريا مقابل مبالغ مالية مختلفة، إذ ضبط مرشح اجتاز امتحانات الأمن بنجاح بشهادة مزورة بعد التأكد من صحتها بأكاديمية الدارالبيضاء وأثناء اعتقاله والبحث معه تبين أنه استعان بخدمات أحد المشتبه بهم الذي تم اعتقاله كذلك، وأثناء مداهمة منزله تم العثور على شواهد باكالوريا مزورة من بينها الشهادة التي أدلى بها لمديرية الأمن.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تقديم المرشح لولوج سلك الأمن وكذا المتهم بالتزوير مع الوثائق المحجوزة في بيته بعد إنهاء التحقيقات معها.

وأكدت يومية المساء أن كل هذا جرى بعد أن أمر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بالتأكد من صحة الشواهد والدبلومات المقدمة بما فيها شواهد الباكالوريا بالنسبة للمرشحين لدخول سلك الأمن وحتى بعض رجال الأمن العاملين حيث تم التنسيق مع أكاديميات التعليم المنتشرة بربوع المملكة للتأكد من شواهد الباكالوريا والشواهد الجامعية.