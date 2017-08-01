بالصور ... لعشاق سوشيل ميديا هكذا تفوق الانستغرام على سناب شات ﻿

استطاع تطبيق انستغرام تجاوز حاجز ال250 مليون مستخدم يومي لميزة ''storie'' وهذا يعني أن هذه الاخيرة أضافت 100 مليون مستخدم جديد في شهرين، أسرع من شهر واحد من القفز من 150 مليون إلى 250 مليون مستخدم, مقارنة مع

'' شوف تيفي '' : علاء الصنوبري

استطاع تطبيق انستغرام تجاوز حاجز ال250 مليون مستخدم يومي لميزة ''storie'' وهذا يعني أن هذه الاخيرة أضافت 100 مليون مستخدم جديد في شهرين، أسرع من شهر واحد من القفز من 150 مليون إلى 250 مليون مستخدم, مقارنة مع سناب شات الذي لم يتجاوز عدد مستخدمي هذه الميزة حاجز 166 مليون فقط.

وحسب موقع recored, الأمريكي فإن مشاهدات سناب شات تشهد انخفاضا كبيرا. ويأتي هذا كله في خضم حملة كبيرة يشنها تطبيق ''فايسبوك '' على سناب شات وإطلاق سمات ومزايا مشابهة له ضمن الصفحة الرئيسية على تطبيقها الأساسي وتطبيق مسنجر وواتس اب وبالطبع انستغرام وبهذا يكون الانستغرام قد حقق أول خطوة في مجال التفوق على سناب شات ومن غير المستبعد أن تحقق التطبيقات الأخرى نجاحا مماثلا.