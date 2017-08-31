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مؤثر وبالصورة..ممثل مغربي يدخل الفرحة لقلب ممثلة مغربية تعاني في صمت ويقتني لها أضحية العيد

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 09:15 مؤثر وبالصورة..ممثل مغربي يدخل الفرحة لقلب ممثلة مغربية تعاني في صمت ويقتني لها أضحية العيد | مجتمع
مؤثر وبالصورة..ممثل مغربي يدخل الفرحة لقلب ممثلة مغربية تعاني في صمت ويقتني لها أضحية العيد
في بادرة إنسانية جد رائعة، أقدم الممثل هشام الوالي، على اقتناء أضحية العيد للممثلة القديرة فاطمة الركراكي التي تعاني في صمت بعد أن وجدت نفسها وحيدة دون معيل.

''شوف تيفي''

في بادرة إنسانية جد رائعة، أقدم الممثل هشام الوالي، على اقتناء أضحية العيد للممثلة القديرة فاطمة الركراكي التي تعاني في صمت بعد أن وجدت نفسها وحيدة دون معيل.

وكتب الفنان هشام الوالي إلى جانب الصورة التي ظهرت خلالها الفنانة فاطمة الركراكي سعيدة بأضحية العيد: '' سئل رجل حكيم ماهو الصعب وما هو القاسي فأجاب: الصعب هو أن تكسب شخصا واحدا وتخسر الكل لأجله أما القسوة فهي أن يتركك هذا الشخص وتتذكر أنك تركت الكل لأجله.لم ولن ننساك يا غالية.''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه البادرة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، موجهين الشكر للممثل هشام الوالي لاهتمامه بالممثلة القديرة فاطمة الركراكي.

 

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المغرب شوف تيفي هشام الوالي أضحية العيد فاطمة الركراكي

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