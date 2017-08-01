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خطير..القرطاس في مريكان..ومقتل شرطي وإصابة آخرين

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 09:13 خطير..القرطاس في مريكان..ومقتل شرطي وإصابة آخرين | دولي
خطير..القرطاس في مريكان..ومقتل شرطي وإصابة آخرين
كشفت وكالة ''روتيرز'' البريطانية، يومه الخميس، أن مسؤولون بالولايات المتحدة الأمريكية، قالوا إن رجلا مزودا ببندقية قتل شرطيا بالرصاص بفندق في ساكرامنتو في كاليفورنيا وأصاب اثنين آخرين كانوا

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''روتيرز'' البريطانية، يومه الخميس، أن مسؤولون بالولايات المتحدة الأمريكية، قالوا إن رجلا مزودا ببندقية قتل شرطيا بالرصاص بفندق في ساكرامنتو في كاليفورنيا وأصاب اثنين آخرين كانوا يبحثون عمن يشتبه أنه لص سيارات.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة ساكرامنتو توني تيرنبول إن ضباط دورية الطريق السريع في كاليفورنيا طرقوا باب غرفة بفندق ''رامادا إن'' حين أطلق شخص بداخلها الرصاص عبر الباب والجدران فأصاب اثنين منهم.

وقال قائد شرطة ساكرامنتو سكوت جونز للصحفيين إن نائبه روبرت فرنش وهو جد يبلغ من العمر 52 عاما قتل بالرصاص حين تبادل المسلح إطلاق النار مع الشرطة من شرفة خلفية وإنه توفي خلال نقله إلى المستشفى.

 

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المغرب شوف تيفي شرطي كاليفورنيا بندقية

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