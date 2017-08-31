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اصابة شخص بجروح بليغة إثر انقلاب ''طاكسي'' في الطريق الساحلية بين الناظور والحسيمة

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 01:58 اصابة شخص بجروح بليغة إثر انقلاب طاكسي في الطريق الساحلية بين الناظور والحسيمة | حوادث و حقوق
اصابة شخص بجروح بليغة إثر انقلاب ''طاكسي'' في الطريق الساحلية بين الناظور والحسيمة
علمت شوف تيفي أن مواطن أصيب بجروح بليغة إثر حادثة سير شهدتها الطريق الساحلية الرابطة بين الناظور والحسيمة، بعد انقلاب سيارة أجرة كبيرة في أحد الوديان التابعة لجماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش.

''شوف تيفي''

علمت شوف تيفي أن مواطن أصيب بجروح بليغة إثر حادثة سير شهدتها الطريق الساحلية الرابطة بين الناظور والحسيمة، بعد انقلاب سيارة أجرة كبيرة في أحد الوديان التابعة لجماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش.

وأضافت مصادرنا أن الألطاف الإلهية حالت دون تسجيل خسائر في الأرواح باستثناء إصابة شخص واحد بجروح نقل على إثرها للمستشفى الحسني بالناظور على متن سيارة إسعاف عمومية لتلقي العلاجات الضرورية.

وفي تفاصيل الواقعة فقد سائق سيارة الأجرة السيطرة على مقودة سيارته ما تسبب فب انزلاقها في احدى المنعرجات بسبب الامطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة.

هذا وبعد وقوع الحادث الخطير حلت عناصر الدرك الملكي بالمكان المذكور حيث تم تحرير محضر في النازلة.

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