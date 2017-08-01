قبل 24 ساعة من عيد الأضحى.. وفاة خروف من بعد ماشراوه ماليه في ظروف غامضة +الصورة ﻿

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لخروف متوفي مرمي بالقرب من حاوية النفايات قبل 24 ساعة على عيد الأضحى المبارك.

''شوف تيفي''

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لخروف متوفي مرمي بالقرب من حاوية النفايات قبل 24 ساعة على عيد الأضحى المبارك.

الصورة المتداولة أثارت جدلا على الصفحات الفايسبوكية، حيث علق العديد من النشطاء بالتعليقات التالية « واحد العائلة فكازا فاقوا لقاو الخروف قاج راسوا بالقنبة، ملي تبغيو تربطوا الخروف متخليوش ليه بزاف ديال القنبة فالراس و من الاحسن يتربط من رجليه » بينما قال البعض الأخر أن أسباب الوفاة راجع للغش الذي يقوم به بعض « الكسابة » قائلين « مظاهر النصب والإحتيال التي ارتفعت وثيرتها بالتزامن مع بيع الأضاحي في استعمال الملح والماء أو استعمال بعض الأدوية المتضمنة للبروتينات والهرمونات لزيادة وزن الأضحية.. ».

تجدر الإِشارة، إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الجمعة فاتح شتنبر.