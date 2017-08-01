 الموديل '' كروتشي '' اللي خدات شهرة كبيرة بسبب لون عينيها المختلفتين..بّاها فضحها وهاشنو قال ﻿
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الموديل '' كروتشي '' اللي خدات شهرة كبيرة بسبب لون عينيها المختلفتين..بّاها فضحها وهاشنو قال

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 01:32 الموديل كروتشي اللي خدات شهرة كبيرة بسبب لون عينيها المختلفتين..بّاها فضحها وهاشنو قال | منوعات
الموديل '' كروتشي '' اللي خدات شهرة كبيرة بسبب لون عينيها المختلفتين..بّاها فضحها وهاشنو قال
بعدما اكتسبت العارضة الأمريكية سارة ماكدانييل والمعروفة باسم « كروتشي » شهرة كبيرة بفضل لون عينيها المختلفتين « عين زرقاء وعين بنية »، قرر والدها فضح أمرها عبر المواقع التواصلية ونشر صورها وهي

''شوف تيفي''

بعدما اكتسبت العارضة الأمريكية سارة ماكدانييل والمعروفة باسم « كروتشي » شهرة كبيرة بفضل لون عينيها المختلفتين « عين زرقاء وعين بنية »، قرر والدها فضح أمرها عبر المواقع التواصلية ونشر صورها وهي صغيرة بعيون بنية.

وأضافت وسائل أمريكية نقلا عن تصريحات والدها فإن العارضة كانت قد سافرت إلى الهند لإجراء عملية جراحية على مستوى العين لتغيير لونهما ليصبحا باللون أزرق والبني، الشيء الذي جعلها تنشر فيديوهات لها وهي تحرك عينيها لكي تبدو طبيعية.

هذا وسبق للعديد من المواطنين أن شككوا في طبيعة لون عينيها متهمينها أنها تضع عدسات لاصقة والسعي وراء الشهرة.

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منوعات شوف تيفي كروتشي عيون

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