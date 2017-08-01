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عاجل..معركة دموية تنتهي بقطع يد شخص بحي مولاي رشيد بالبيضاء..تفاصيل مرعبة

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 01:16 عاجل..معركة دموية تنتهي بقطع يد شخص بحي مولاي رشيد بالبيضاء..تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق
عاجل..معركة دموية تنتهي بقطع يد شخص بحي مولاي رشيد بالبيضاء..تفاصيل مرعبة
شهدت، المسيرة 3 بحي مولاي رشيد بالبيضاء قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، وقوع معركة دموية بين شخصين انتهت بقطع يد أحدهما.

"شوف تيفي "

شهدت، المسيرة 3 بحي مولاي رشيد بالبيضاء قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، وقوع معركة دموية بين شخصين انتهت بقطع يد أحدهما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن خلافا نشب بين الطرفين اللذان كانا في حالة غير طبيعية لتتطور الأمور بينهما لتبادل الضرب، ليقوم أحدهما بقطع يد الآخر بواسطة سلاح أبيض.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة للاسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ومنها إلى مستشفى ابن رشد، موضحا بأن يده المقطوعة عثر عليها في وقت لاحق وقد تم نقلها إلى مستشفى ابن رشد حتى يقوم طاقم طبي بمحاولة لإعادتها لمكانها، مشيرا إلى أن الطرف المتورط في النازلة فر إلى وجهة غير معلومة.

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