هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى ﻿

نفت وزارة الصحة في بلاغ لها ما نشرته بعض المنابر الإعلامية يومه الأربعاء، والتي أفادت أن المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة2011 .

"شوف تيفي"



نفت وزارة الصحة في بلاغ لها ما نشرته بعض المنابر الإعلامية يومه الأربعاء، والتي أفادت أن المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة2011 .



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأنها وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، فالمديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، تؤكد أن مصالح المندوبية الطبية بالدار البيضاء أنفا، لم يسبق لها أن استقبلت أية شكاية، ومن أية جهة كانت، عن إصدار شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى، كما أن تسليم الشواهد الطبية داخل المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، يخضع لضوابط إدارية، تخص تقديم مثل هذه الشواهد. بحيث يتم استخلاصها وفق نموذج معين من مصلحة الفوترة بالمستشفى، بأمر من الطبيب المعالج ومقابل وصل بالأداء.



وأكد البلاغ أن ادارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف، نفت نفيا قاطعا إصدارها لمثل هذه الشواهد الطبية، وتؤكد أنها لا تتحمل مسؤولية أية شهادة طبية يتم الترويج لها خارج المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن كل من ثبتت إدانته في تزوير وغش مثل هذا المحرر الطبي، سيعرض نفسه لجميع أشكال المتابعات التأديبية والقضائية المنصوص عليها قانونيا.



