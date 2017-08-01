 هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة وبالفيديو..سيارة ديال الدولة كتخطف البلايص..وها شنو وقع فاش حصل السائق | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..سيارة ديال الدولة كتخطف البلايص..وها شنو وقع فاش حصل السائق

هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى | مجتمع

هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى

بالصورة.. فضيحة تهز مصر وها شنو لقاو في مشرحة قديمة | دولي

بالصورة.. فضيحة تهز مصر وها شنو لقاو في مشرحة قديمة

الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي | مجتمع

الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي

بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه ! | نت 2.0

بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه !

عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على شوف تيفي تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة بالبيضاء+تفاصيل مثيرة | مجتمع

عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على ''شوف تيفي'' تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة

هذا ما قالته مصادر أمنية لشوف تيفي حول نقل البوليسية البوڭوصة من فاس إلى برشيد... | مجتمع

هذا ما قالته مصادر أمنية لشوف تيفي حول نقل ''البوليسية البوڭوصة'' من فاس إلى برشيد...

فضيحة من العيار الثقيل.. شخصيات مهمة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون الدعارة بالمحمدية وكاميرا مراقبة تفضحم.. | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل.. شخصيات مهمة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون الدعارة بالمحمدية وكاميرا

بالصورة...يهم الآباء: وزارة حصاد تكشف عن برنامج اللغة الفرنسية للسنة الأولى ابتدائي | مجتمع

بالصورة...يهم الآباء: وزارة حصاد تكشف عن برنامج اللغة الفرنسية للسنة الأولى ابتدائي

''رعاة'' سياسة الريع

هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 23:22 هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى | مجتمع
هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى
نفت وزارة الصحة في بلاغ لها ما نشرته بعض المنابر الإعلامية يومه الأربعاء، والتي أفادت أن المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة2011 .

"شوف تيفي"


نفت وزارة الصحة في بلاغ لها ما نشرته بعض المنابر الإعلامية يومه الأربعاء، والتي أفادت أن المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة2011 .

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأنها وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، فالمديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، تؤكد أن مصالح المندوبية الطبية بالدار البيضاء أنفا، لم يسبق لها أن استقبلت أية شكاية، ومن أية جهة كانت، عن إصدار شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى، كما أن تسليم الشواهد الطبية داخل المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، يخضع لضوابط إدارية، تخص تقديم مثل هذه الشواهد. بحيث يتم استخلاصها وفق نموذج معين من مصلحة الفوترة بالمستشفى، بأمر من الطبيب المعالج ومقابل وصل بالأداء.

وأكد البلاغ أن ادارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف، نفت نفيا قاطعا إصدارها لمثل هذه الشواهد الطبية، وتؤكد أنها لا تتحمل مسؤولية أية شهادة طبية يتم الترويج لها خارج المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن كل من ثبتت إدانته في تزوير وغش مثل هذا المحرر الطبي، سيعرض نفسه لجميع أشكال المتابعات التأديبية والقضائية المنصوص عليها قانونيا.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مستشفى مولاي يوسف المديرية الجهوية شكاية الطبيب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي | مجتمع

الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي

عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على شوف تيفي تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة بالبيضاء+تفاصيل مثيرة | مجتمع

عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على ''شوف تيفي'' تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة بالبيضاء+تفاصيل مثيرة

هذا ما قالته مصادر أمنية لشوف تيفي حول نقل البوليسية البوڭوصة من فاس إلى برشيد... | مجتمع

هذا ما قالته مصادر أمنية لشوف تيفي حول نقل ''البوليسية البوڭوصة'' من فاس إلى برشيد...

بالصورة...يهم الآباء: وزارة حصاد تكشف عن برنامج اللغة الفرنسية للسنة الأولى ابتدائي | مجتمع

بالصورة...يهم الآباء: وزارة حصاد تكشف عن برنامج اللغة الفرنسية للسنة الأولى ابتدائي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي : بالفيديو عقوبة الاعدام في انتظار زوجة مرداس وعشيقها | حصاد اليوم
منذ 41 ثانية

الحصاد اليومي : بالفيديو عقوبة الاعدام في انتظار زوجة مرداس وعشيقها

شوفو معاناة شاب مغربي ..منين كانت عندي 14 العام و أنا كنخدم باش نْعَون والديا و لكن كولشي كيشوفك دافع كروسة كايحتاقرك | بــووز

شوفو معاناة شاب مغربي ..منين كانت عندي 14 العام و أنا كنخدم باش نْعَون والديا و لكن كولشي كيشوفك دافع كروسة كايحتاقرك

أمهات يناشدن الملك في وقفة احتجاجية بالبيضاء..خرجونا من ديورنا فالبرنوصي و معطاوناش الاستفادة ( فيديو) | بــووز

أمهات يناشدن الملك في وقفة احتجاجية بالبيضاء..خرجونا من ديورنا فالبرنوصي و معطاوناش الاستفادة ( فيديو)

شوف الصحافة : بالفيديو..شخصيات نافدة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون للدعارة | شوف الصحافة

شوف الصحافة : بالفيديو..شخصيات نافدة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون للدعارة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة وبالفيديو..سيارة ديال الدولة كتخطف البلايص..وها شنو وقع فاش حصل السائق | حوادث و حقوق
منذ 31 دقيقة

فضيحة وبالفيديو..سيارة ديال الدولة كتخطف البلايص..وها شنو وقع فاش حصل السائق

هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى | مجتمع

هذه هي حقيقة إصدار شواهد طبية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالبيضاء تحمل خاتم وتوقيع طبيب متوفى

بالصورة.. فضيحة تهز مصر وها شنو لقاو في مشرحة قديمة | دولي

بالصورة.. فضيحة تهز مصر وها شنو لقاو في مشرحة قديمة

الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي | مجتمع

الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.