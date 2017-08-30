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بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 23:17 بالصورة.. فضيحة تهز مصر وها شنو لقاو في مشرحة قديمة | دولي
بالصورة.. فضيحة تهز مصر وها شنو لقاو في مشرحة قديمة
تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لجثة في أحد المستشفيات بمصر مغطاة بألواح الثلج.

شوف تيفي

 

تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لجثة في أحد المستشفيات بمصر مغطاة بألواح الثلج.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن تغطية الجثة بالثلج جاء بعد تعطل ثلاجة حفظ الجثث، ما جعل العاملين بالمستشفى وضع الجثة وإحاطتها بالثلج.

وبهذا الخصوص أوضح موقع العربية الإخباري نقلا عن تصريحات مدير مستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية بمصر إن ثلاجات حفظ الموتى في المشرحة قديمة جدا تعود لعام 1963 مع تاريخ إنشاء المستشفى القديم، كما أن هذه الثلاجات لا يمكنها حفظ الجثث لأزيد من 24 ساعة ما يجعل العاملين بالمستشفى إحاطة الجثث بالثلج لتفادي تعفنها.

هذا وأثارت الصورة المذكورة سخرية عارمة لدى نشطاء المواقع التواصلية معربين عن استغرابهم للأمر.

 



 

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