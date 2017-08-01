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الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 23:12 الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي | مجتمع
الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين باسفي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن النيابة العامة أمرت، بشكل فوري، بفتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص، كان موضوعا تحت الحراسة

شوف تيفي و.م.ع

 

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن النيابة العامة أمرت، بشكل فوري، بفتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات، فور دخوله المستشفى، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك.

وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه " بتاريخ 29 غشت 2017 أشعر بوفاة أحد الأشخاص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات وذلك على إثر وعكة صحية ألمت به، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه بعد ذلك عاودته الوعكة الصحية ونقل من جديد إلى المستشفى، غير أنه وافته المنية فور دخوله المستشفى".

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أمرت "على الفور بفتح بحث حول ظروف وملابسات الوفاة بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك".

 

 

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