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بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه !

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 22:45 بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه ! | نت 2.0
بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه !
أكدت مصادر إعلامية عالمية، أخيرا، أن موقع اليوتيوب، سيغير شكل علامته التي لم تتغير مند انطلاقه قبل 12 عاما، وتحديدا في 14 فبراير 2005، رغم استحواذ ''غوغل'' على الموقع في نونبر من عام 2006 .


"شوف تيفي"

أكدت مصادر إعلامية عالمية، أخيرا، أن موقع اليوتيوب، غير شكل علامته التي لم تتغير مند انطلاقه قبل 12 عاما، وتحديدا في 14 فبراير 2005، رغم استحواذ "غوغل" على الموقع في نونبر من عام 2006 .

وأوضحت المصادر ذاتها أن شركة "غوغل"، قررت أن تمنح يوتيوب أول شعار "لوغوجديد" بعد هذه المدة الطويلة ، حيث قررت أن تفصل أيقونة تشغيل الفيديو عن اسم الموقع ليظهر للجميع بداية من اليوم بالشكل الجديد للشعار .

وأكدت ذات المصادر أن الشكل الجديد ظهر بالفعل في نسخة الديسك توب للجميع ، وسيتم تغييره على نطاق تطبيق الهواتف الذكية خلال ساعات، مشيرة إلى أن "غوغل" اعتمدت رسميا الشكل الجديد الخفيف للموقع ، الذي تم طرحه للتجربة منذ بضعة أسابيع ، والذي يتيح رسميا للمستخدم التحول الى الشكل الليلي في حالات الإضاءة الضعيفة لو رغب المستخدم بالطبع في هذا التغيير، إضافة الى هذا أصبح التصميم أخف وأسهل في التنقل.



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