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عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على ''شوف تيفي'' تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة بالبيضاء+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 22:42 عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على شوف تيفي تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة بالبيضاء+تفاصيل مثيرة | مجتمع
عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على ''شوف تيفي'' تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة بالبيضاء+تفاصيل مثيرة
بعد ساعات قليلة من نشر ''شوف تيفي'' لفيديوهات عائلة الطفلة المختطفة ''إلهام'' وكشفها عن معطيات صادمة بخصوص هذه الواقعة، علمت ''القناة'' أن الطفلة التي تم اختطافها من طرف الخادمة ''وهيبة''، عادت قبل قليل


''شوف تيفي''

بعد ساعات قليلة من نشر ''شوف تيفي'' لفيديوهات عائلة الطفلة المختطفة ''إلهام'' وكشفها عن معطيات صادمة بخصوص هذه الواقعة، علمت ''القناة'' أن الطفلة التي تم اختطافها من طرف الخادمة ''وهيبة''، عادت قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، إلى أحضان أسرتها وهي في حالة صحية جيدة.

وحسب خال الطفلة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' فإن ''إلهام'' تم العثور عليها بحي درب السلطان، موضحا أن الطفلة استطاعت الهرب من الخادمة مباشرة بعد مشاهدتها لرجل شرطة، والذي كان له فضل كبير في وصولها إلى منزل الأسرة.

وأضاف خال الطفلة أن ''الخادمة'' ومباشرة بعد توجه الطفلة في اتجاه الشرطي، فرت هاربة من عين المكان، مضيفا أن ''الشرطي'' تواصل مع أسرة الطفلة بعد أن منحته هذه الأخيرة الرقم الهاتفي الخاص بوالدتها.
وأشار الخال الذي عبر عن فرحته الكبيرة، إلى أن الشرطي منح مبلغا ماليا لسائق سيارة أجرة، وطالبه بإيصالها إلى منطقة سيدي عثمان وبالتحديد أمام ''حمام الفن''، حيث التقت بأفراد أسرتها.

وبخصوص المكان الذي قضت به الطفلة ليلة الثلاثاء-الأربعاء، كشف خال ''إلهام'' أن هذه الأخيرة، أخبرته بأن الخادمة، أخبرت سيدة بدرب سلطان بأنها غريبة عن المكان، وطالبتها بالمبيت عندها وهو الأمر الذي استجابت له السيدة التي استضافتهما في منزلها.

 

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المغرب شوف تيفي شرطة درب السلطان رجل شرطة حالة صحية إلهام

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