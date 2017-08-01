فضيحة من العيار الثقيل.. شخصيات مهمة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون الدعارة بالمحمدية وكاميرا مراقبة تفضحم.. ﻿

فجرت أبحات الشرطة القضائية للمحمدية في ملف تفكيك شبكة للدعارة تحت غطاء خدمات المساج بالبيضاء مفاجأة مدوية إذ كشفت أن من بين زبناء صالون الدعارة شخصيات نافذة اغلبهم من الرباط مارسوا طقوسا جنسية

شوف تيفي

فجرت أبحات الشرطة القضائية للمحمدية في ملف تفكيك شبكة للدعارة تحت غطاء خدمات المساج بالبيضاء مفاجأة مدوية إذ كشفت أن من بين زبناء صالون الدعارة شخصيات نافذة اغلبهم من الرباط مارسوا طقوسا جنسية شاذة مع شباب وفتيات صغيرات في السن.

وكشفت يومية الصباح أنه افتضح أمر هذه الفئة الوازنة عندما حجزت الشرطة القضائية بالمحمدية القرص الصلب لكاميرا مثبتة على بوابة الشقة التي تواجد بها الصالون المخصص للحلاقة والمساج، وأثناء اطلاعها على محتواه تفاجأت أن من بين مرتادي الصالون شخصيات نافذة معروفة، كما حصلت خلال تفحص هواتف الموقوفين على قائمة بأسمائهم مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تكشف تسجيلات كاميرا المراقبة عن كل الشخصيات التي كانت تتردد على الغرفة الحمراء.