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بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 21:47 عاجل..عطاوه 60 ألف ريال يشري الحولي وهما لقاوه مقتول في كازا+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
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علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها ، أن التحريات والتحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية، أكدت بأن الملقب بـ ''العصبة'' والذي عثر عليه يومه الأربعاء جثة هامدة بالحي الحسني بالبيضاء، سقط ضحية جريمة قتل.


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادرها ، أن التحريات والتحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية، أكدت بأن الملقب بـ "العصبة" والذي عثر عليه يومه الأربعاء جثة هامدة بالحي الحسني بالبيضاء، سقط ضحية جريمة قتل.
وأكد المصدر ذاته أن التحريات، أكدت أن الضحية، حصل من أسرته على مبلغ 3000 درهم لاقتناء أضحية العيد، إلا أنه اختفى عن الأنظار، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة أمام عمارة سكنية بحي النسيم بالحي الحسني.
وأشار ذات المصدر أن الشرطة القضائية وخلال تفتيشها للضحية، عثر بحوزته على أقراص هلوسة ومبلغ مالي، مشيرا إلى أن هناك شكوك تحوم بتورط مجهولين كان برفقتهم ليلة الثلاثاء الأربعاء في هذه الجريمة.


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