مثير و بالصور..الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي يفجرها مدوية: ''الرئيس بوتفليقة مختطف'' ﻿

نشر الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على حسابه بالفايسبوك تدوينتان مثيرتان، كشف في إحداها أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تم اختطافه وهو ما جعله يختفي عن الأنظار مؤخرا .

''شوف تيفي''



نشر الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على حسابه بالفايسبوك تدوينتان مثيرتان، كشف في إحداها أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تم اختطافه وهو ما جعله يختفي عن الأنظار مؤخرا .



وطالب حفيظ دراجي سلطات بلاده بتطبيق الدستور بعد رفض الاستجابة لمطلب رؤية الرئيس بوتفليقة وسماع صوته بسبب عجزه، وكتب في تدوينته ''بعدما رفضتم الاستجابة لمطلب رؤية الرئيس وسماع صوته بسبب عجزه، نطالبكم بتطبيق أحكام الدستور الذي عدله وأقسم على احترامه الرئيس″.



و كتب دراجي كذلك: ''نطالب بتطبيق الدستور بعدما طالبنا برؤية الرئيس وسماع صوت الرئيس.. وهو حق مشروع لشعب صبور ..وبعدما رفضت مطلبنا الجماعة التي اختطفت الرئيس منذ صار عاجزا عن القيام بمهامه الدستورية .. نطالبكم اليوم بتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور الذي أقسم على احترامه الرئيس، ونحملكم مسؤولية العفن الذي نعيشه منذ سنوات، ومسؤولية ممارساتكم المافياوية..نحملكم المسؤولية السياسية والتاريخية والأخلاقية ، ونحملكم مسؤولية التبعات امام الله وأمام الشعب''.



