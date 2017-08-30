 مثير و بالصور..الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي يفجرها مدوية: ''الرئيس بوتفليقة مختطف'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه ! | نت 2.0

بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه !

عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على شوف تيفي تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة بالبيضاء+تفاصيل مثيرة | مجتمع

عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على ''شوف تيفي'' تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة

هذا ما قالته مصادر أمنية لشوف تيفي حول نقل البوليسية البوڭوصة من فاس إلى برشيد... | مجتمع

هذا ما قالته مصادر أمنية لشوف تيفي حول نقل ''البوليسية البوڭوصة'' من فاس إلى برشيد...

فضيحة من العيار الثقيل.. شخصيات مهمة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون الدعارة بالمحمدية وكاميرا مراقبة تفضحم.. | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل.. شخصيات مهمة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون الدعارة بالمحمدية وكاميرا

بالصورة...يهم الآباء: وزارة حصاد تكشف عن برنامج اللغة الفرنسية للسنة الأولى ابتدائي | مجتمع

بالصورة...يهم الآباء: وزارة حصاد تكشف عن برنامج اللغة الفرنسية للسنة الأولى ابتدائي

عاجل..عطاوه 60 ألف ريال يشري الحولي وهما لقاوه مقتول في كازا+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل..عطاوه 60 ألف ريال يشري الحولي وهما لقاوه مقتول في كازا+تفاصيل مروعة

مثير و بالصور..الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي يفجرها مدوية: الرئيس بوتفليقة مختطف | دولي

مثير و بالصور..الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي يفجرها مدوية: ''الرئيس بوتفليقة مختطف''

ها حكاية المتطرف المغربي الذي قتل مواطنين بفنلندا بسكين | مجتمع

ها حكاية المتطرف المغربي الذي قتل مواطنين بفنلندا بسكين

يا ربي السلامة.. سقوط طفل من الطابق ج الرابع لمنزل أسرته بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سقوط طفل من الطابق ج الرابع لمنزل أسرته بالبيضاء

''رعاة'' سياسة الريع

مثير و بالصور..الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي يفجرها مدوية: ''الرئيس بوتفليقة مختطف''

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 21:39 مثير و بالصور..الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي يفجرها مدوية: الرئيس بوتفليقة مختطف | دولي
مثير و بالصور..الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي يفجرها مدوية: ''الرئيس بوتفليقة مختطف''
نشر الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على حسابه بالفايسبوك تدوينتان مثيرتان، كشف في إحداها أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تم اختطافه وهو ما جعله يختفي عن الأنظار مؤخرا .

''شوف تيفي''

نشر الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على حسابه بالفايسبوك تدوينتان مثيرتان، كشف في إحداها أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تم اختطافه وهو ما جعله يختفي عن الأنظار مؤخرا .


وطالب حفيظ دراجي سلطات بلاده بتطبيق الدستور بعد رفض الاستجابة لمطلب رؤية الرئيس بوتفليقة وسماع صوته بسبب عجزه، وكتب في تدوينته ''بعدما رفضتم الاستجابة لمطلب رؤية الرئيس وسماع صوته بسبب عجزه، نطالبكم بتطبيق أحكام الدستور الذي عدله وأقسم على احترامه الرئيس″.

و كتب دراجي كذلك: ''نطالب بتطبيق الدستور بعدما طالبنا برؤية الرئيس وسماع صوت الرئيس.. وهو حق مشروع لشعب صبور ..وبعدما رفضت مطلبنا الجماعة التي اختطفت الرئيس منذ صار عاجزا عن القيام بمهامه الدستورية .. نطالبكم اليوم بتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور الذي أقسم على احترامه الرئيس، ونحملكم مسؤولية العفن الذي نعيشه منذ سنوات، ومسؤولية ممارساتكم المافياوية..نحملكم المسؤولية السياسية والتاريخية والأخلاقية ، ونحملكم مسؤولية التبعات امام الله وأمام الشعب''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حفيظ دراجي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..فاجعة بمخيمات مشعر عرفات خلال الحج..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..فاجعة بمخيمات مشعر عرفات خلال الحج..وهذا عدد القتلى

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة | دولي

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة

بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم | دولي

بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم

مثير وبالصور..الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس دولة إفريقية بوجود كلبه الأسود | دولي

مثير وبالصور..الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس دولة إفريقية بوجود كلبه الأسود

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...تزامنا وعيد الأضحى ؛ شوفو الأجواء كيدايرة داخل المحطة الطرقية بفاس | خارج البلاطو
منذ 58 دقيقة

بالفيديو...تزامنا وعيد الأضحى ؛ شوفو الأجواء كيدايرة داخل المحطة الطرقية بفاس

بالفيديو...أجواء حزينة في بيت الطفلة المختطفة ونداء قوي من عائلتها | بــووز

بالفيديو...أجواء حزينة في بيت الطفلة المختطفة ونداء قوي من عائلتها

على المباشر...اتصال هاتفي مع والدة الخادمة التي اختطفت طفلة وسرقات الفلوس والذهب...شوفو آش قالت ؟ | بــووز

على المباشر...اتصال هاتفي مع والدة الخادمة التي اختطفت طفلة وسرقات الفلوس والذهب...شوفو آش قالت ؟

من أمام معبر مليلية فيديو مؤثر..أصغر حراك فالمغرب...غادي نحرك وماخايفش من الموت | بــووز

من أمام معبر مليلية فيديو مؤثر..أصغر حراك فالمغرب...غادي نحرك وماخايفش من الموت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه ! | نت 2.0
منذ 10 دقائق

بالفيديو.. موقع يوتوب العالمي يغير من شكله لأول مرة منذ انطلاقه !

عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على شوف تيفي تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة بالبيضاء+تفاصيل مثيرة | مجتمع

عاجل.. بعد فيديوهات عائلتها المؤلمة على ''شوف تيفي'' تم العثور على الطفلة اللي خطفتها الخدامة

هذا ما قالته مصادر أمنية لشوف تيفي حول نقل البوليسية البوڭوصة من فاس إلى برشيد... | مجتمع

هذا ما قالته مصادر أمنية لشوف تيفي حول نقل ''البوليسية البوڭوصة'' من فاس إلى برشيد...

فضيحة من العيار الثقيل.. شخصيات مهمة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون الدعارة بالمحمدية وكاميرا مراقبة تفضحم.. | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل.. شخصيات مهمة مارسوا الشذوذ الجنسي في صالون الدعارة بالمحمدية وكاميرا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.