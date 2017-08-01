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ها حكاية المتطرف المغربي الذي قتل مواطنين بفنلندا بسكين

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 21:35 ها حكاية المتطرف المغربي الذي قتل مواطنين بفنلندا بسكين | مجتمع
ها حكاية المتطرف المغربي الذي قتل مواطنين بفنلندا بسكين
تأكد لدى السلطات الفنلندية أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم بسكين يوم 18 غشت في توركو بفنلندا، الذي خلف قتيلين وثمانية جرحى، هو عبد الرحمن بوانان من أصل مغربي، غادر المملكة في 24 أكتوبر 2015، نحو تركيا

شوف تيفي 

 

تأكد لدى السلطات الفنلندية أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم بسكين يوم  18 غشت في توركو بفنلندا، الذي خلف قتيلين وثمانية جرحى، هو عبد الرحمن بوعنان من أصل مغربي، غادر المملكة في 24 أكتوبر 2015، نحو تركيا وفنلندا، عن طريق اختلاطه مع اللاجئين السوريين.

ووفقا لمصدر من وزارة العدل، فقد بدأت تظهر علامات التطرف في فنلندا على الشاب المغربي عام 2016 ، وتتأثر بواعظ أحد المساجد المتشبع بأفكار داعش، مضيفا أن المتهم، ولد في الدار البيضاء ولم يعرف عنه أي اتصال مع الإسلام الراديكالي.

يذكر أنه في 18 غشت الماضي، هاجم رجل المارة في ساحة السوق في توركو، مما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة ثمانية آخرين. مباشرة بعد الهجوم، اعتقل المهاجم، تم تحديد هويته المزورة التي قدمها للسلطات الفنلندية تحت اسم عبد الرحمن امشكح، وهو طالب لجوء مغربي، ولكن منذ البداية، كشفت السلطات الفنلندية الاسم المزيف الذي تم تسجيله به في عام 2016 عند مدخل البلاد.

يوم أمس، كشفت المحكمة الإقليمية لتوركو الهوية الحقيقية لعبد الرحمن بوعنان، البالغ من العمر 22 سنة.

 

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