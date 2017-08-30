عاجل.. هذا هو مصير شخص خطير هاز جنوية روع مواطنين بمدينة أكاير+صورة ﻿

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، يومه الأربعاء 30 غشت، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك بعدما تم ضبطه في حالة سكر متقدمة وهو متلبس بحيازة سلاح أبيض من الحجم

"شوف تيفي"

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، يومه الأربعاء 30 غشت، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك بعدما تم ضبطه في حالة سكر متقدمة وهو متلبس بحيازة سلاح أبيض من الحجم الكبير بدون سند مشروع وفي وضعية من شأنها تعريض حياة الأشخاص للخطر.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد أشار إلى أن مصالح الأمن بمدينة أكادير كانت قد توصلت بإشعار مفاده أن شخصا يحمل سكينا ويهدد به صاحب محل تجاري بشارع الإمام البصيري بحي الخيام، وهو ما استدعى إيفاد دورية أمنية والتي تمكنت من تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر ومعاينة حالة السكر عليه.

وأضاف البلاغ أنه بموازاة ذلك، فقد رصدت مصالح الأمن شريط فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشخص الموقوف وهو يحمل السلاح الأبيض ويهدد به أحد التجار قبل أن تتدخل مصالح الأمن وتلقي القبض على المعني بالأمر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.





