عاجل..النيابة العامة تصدم زوجة البرلماني المقتول مرداس والقاتل مشتري..وهذا ما قررته ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، استأنفت قرار قاضي التحقيق الذي التمس فيه إسقاط عقوبة الخيانة والفساد وتكوين عصابة إجرامية عن ''وفاء'' زوجة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، استأنفت قرار قاضي التحقيق الذي التمس فيه إسقاط عقوبة الخيانة والفساد وتكوين عصابة إجرامية عن "وفاء" زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس والمستشار الجماعي هشام مشتري المتورط الرئيسي في جريمة القتل.

وأكد المصدر ذاته أن التهم التي طالب قاضي التحقيق بإسقاطها، هي ثابتة في حق "وفاء" و "هشام"، نظرا لاعترافهما خلال التحقيق معهما .



وأشار ذات المصدر أن تاريخ التاسع من شهر شتنبر المقبل، سيعرف إصدار غرفة المشورة ، لقرارها بخصوص ملتمس قاضي التحقيق .